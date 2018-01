Atac cu cutitul in Rusia: Un cadru didactic si 11 elevi raniti la scoala din Perm

11 copii si un cadru didactic au fost raniti in Rusia, in urma unui conflict iscat intre doi baieti inarmati cu cutite. Incidentul a avut loc la o scoala din Perm, un oras aflat la 1.000 de kilometri departare de Moscova, scrie BBC Doi suspecti, ambii cu varsta de 16 ani, au fost retinuti de politie si incidentul este tratat asemenea unei tentative de omor.Cadrul didactic si patru elevi sunt spitalizati cu leziuni grave, a anuntat agentia de presa RIA Novosti. Profesoara ramane in stare grava, iar ranile celorlalte victime sunt mai putin severe.Majoritatea copiilor raniti au varsta curprinsa intre 10 si 12 ani si prezinta taieturi provocate cutite la nivelul capului si gatului.Circumstantele iscarii conflictului nu sunt clare. Pe paginile de socializare si in agentiile de presa circuland zvonuri diferite.Martorii sustin ca cei doi baieti inarmati cu cutite au atacat cadrul didactic si i-au ranit pe elevii care au incercat sa o protejeze. Alte surse afirma ca cei doi atacatori purtau cagule si erau inarmati cu cutite de vanatoare. Un reprezentant al securitatii a mentionat ca lupta a izbucnit pe coridor si ca s-a mutat ulterior in sala de clasa.O sursa locala precizeaza insa un posibil motiv al atacatorilor, sustinand ca unul dintre baieti a fost exmatriculat din pricina drogurilor si a unor probleme de sanatate mintala si a patruns ulterior in institutie pentru a cauta razbunare, fiind maniat din pricina unor postari publicate pe retelele sociale.Scoala a fost evacuata si va ramane inchisa pe intreg parcursul zilei de maine, in timp ce anchetatorii desfasoara investigatiile.