Bilantul anului 2017 in viziunea lui Serghei Lavrov: SUA refuza realitatea unei lumi multipolare / Relatia cu America lui Trump, mai complicata in unele domenii decat in epoca Obama

In conferinta de bilant pentru 2017, seful diplomatiei ruse a profitat practic de toate intrebarile pentru a critica Statele Unite, cu care relatiile raman la un nivel minim, la aproape un an de cand Donald Trump a devenit presedinte."Din pacate, colegii nostri americani si aliatii lor continua sa doreasca sa ne impuna vederile lor bazandu-se exclusiv pe dictat si ultimatum. Nu vor sa asculte punctele de vedere ale celorlalte centre ale politicii mondiale", a declarat Lavrov, care a adugat ca "nu vor nici macar sa recunoasca realitatea unei lumi multipolare"."Folosesc numeroase metode, de la amplasarea unui sistem global de aparare antiracheta la sanctiuni unilaterale, la extrateritorialitatea propriei lor legislatii si la amenintari de rezolvare a oricarei probleme internationale doar dupa scenariul lor", a comentat el.In opinia sa, anul 2017 a fost unul "complicat", avand in vedere "numarul focarelor de tensiune in diferitele regiuni ale lumii" si sustinand ca "amenintarile Washingtonului au agravat serios situatia", citand criza din peninsula coreeana.Ministrul rus a criticat si proiectului scutului antiracheta din Asia, care ar urma sa fie extins in Japonia, acuzand totodata Washingtonul ca isi continua politica de schimbare a regimului din Siria.Serghei Lavrov a vorbit indelung despre Iran, exprimandu-si ingrijorarea dupa ultimatului presedintelui Donald Trump pentru a obtine o inasprire a acordului nuclear iranian."Ultimele declaratii nu starnesc optimismul si nu intaresc stabilitatea" acordului, a declarat el, avertizand ca Moscova "va continua sa se asigure ca Statele Unite accepta realitatea si realitatea este ca Iranul isi indeplineste obligatiile".Aceste comentarii vin la cateva zile inainte de prima aniversare a preluarii presedintiei americane de catre Donald Trump, considerat in timpul alegerilor drept un apropiat al Moscovei. Mai multi membri ai echipei sale de campanie sunt vizat de o ancheta legata de o intelegere secreta cu Rusia.Dar relatiile cu administratia Trump sunt mai complicate decat in vremea lui Obama, crede Lavrov. "Actiunile administratiei actuale sunt, din nefericire, in linia administratiei Obama, in ciuda liniei presedintelui Trump din campania electorala. In anumite domenii, ea exercita chiar mai multa presiune", a declarat acesta.Intrebat de CNN daca Moscova regreta alegerea lui Donald Trump, Serghei Lavrov a suras inainte de a raspunde ca "a regreta ceva - nu asta fac diplomatii"."Lucram cu faptele si cu faptele pe care le vedem astazi. De aceea facem ce este necesar pentru a prezerva interesele Rusiei in conditiile actuale", a sustinut el.Lavrov a acuzat de asemenea Statele Unite ca le este "frica" de o competitie deschisa in mai multe domenii, in special in cel energetic si al aprovizionarii cu gaz in Europa.Lavrov a acuzat faptul ca "gazul natural lichefiat din Statele Unite este impus (Europei) in locul gazului natural rusesc, desi GPL este de cateva ori mai scump", precum si prezumtiva intentie a Washingtonului de a bloca proiectul gazoductului Nord Stream-2."Spun deschis Europei sa renunte la proiectul Nord Stream-2, desi livrarile cu gaz catre Germania sunt cu 2.000 km mai scurte decat via Ucraina si de 1,5-2 ori mai ieftine", a argumentat Lavrov.