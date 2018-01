​Accidentul de avion din Turcia: Dupa aterizare, motorul drept a accelerat "brutal", s-a desprins de aparat si a cazut in mare (piloti)

Aparatul Boeing 737-800 al Pegasus Airlines a aterizat normal la Trabzon (nord-est), sambata seara, inainte de o miscare necontrolata si o alunecare de-a lungul unei stanci, oprindu-se la doar cativa metri de mare.Cei 162 de pasageri si sase membri ai echipajului au fost evacuati fara sa se inregistreze raniti.Membrii echipajului, printre care pilotul, 62 de ani, si copilotul, 46 de ani, au fost interogati de procurorul din Trabzon. Acestia au acuzat o "accelerare brutala" a unui motor, care a condus la pierderea controlului asupra avionului.Comandantul de bord, care are o experienta de 41 de ani, a precizat ca insarcinat cu aterizarea era copilotul."Dupa aterizare, care a decurs normal, avionul nu s-a oprit. Atunci comenzile aparatului mi-au revenit automat. Am franat, avionul s-a indreptat spre stanga. Cand am franat din nou, a parasit pista", a declarat pilotul."Motorul drept al avionului a accelerat brusc, apoi a decuplat dupa ce a atins suprafata pamantului (falezei) si a cazut in mare", a adaugat el, citat de agentia de presa Dogan.Copilotul afirma ca nu a putut frana deoarece solul era umed, ceea ce a orientat avionul spre mare, adaugand ca motorul drept s-a desprins la putin timp dup ce pilotul a preluat comanda.Cei doi piloti nu consumasera alcool.