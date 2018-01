Donald Trump se apara: Nu sunt rasist!

El a spus acum reporterilor: "Nu sunt rasist, eu sunt cel mai putin rasist pe care l-ati intervievat vreodata". Este prima data cand presedintele a raspuns direct la acuzatiile de rasism.In 11 ianuarie, Donald Trump a intrebat de ce Statele Unite ar vrea sa ia imigranti din Haiti sau din tarile africane, spunand ca unele sunt ¬tari de rahat¬, potrivit unor surse citate de Reuters. Afirmatiile presedintelui american, facute la Casa Alba, au venit in conditiile in care senatorul democrat Dick Durbin si senatorul republican Lindsey Graham l-au informat pe Trump despre proiectul de lege privind imigratia ce este realizat de un grup de senatori din ambele partide, au spus sursele Reuters.La discutie au participat si alti oficiali guvernamentali.Senatorii expllicau cu functioneaza anumite programe privind imigratia, inclusiv unul care acorda refugiu in SUA persoanelor din tari care sufera dezastre naturale sau conflicte civile.Potrivit unei surse, Trump ar fi replicat: ¬De ce ii vrem pe toti oamenii astia din Africa? Sunt tari de rahat. Ar trebui sa primim mai multi oameni din Norvegia¬.