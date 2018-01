Cutremur puternic in Peru: Cel putin doi morti si zeci de raniti

Cel putin 65 de persoane au fost ranite in orasele Arequipa, Ica si Ayacucho si in partea de sus a statului Peru, a informat National Civil Defence Institute.Presedintele Pedro Pablo Kuczynski, care a calatorit in orasele Chala si Acari, cele mai afectate regiuni, a sustinut ca mai mult de 100 de case s-au prabusit in urma cutremurului.Desi cutremurul a cauzat deteriorarea mai multor drumuri, porturile si aeroporturile din zona continua sa functioneze normal, a anuntat Andina, o agentie de presa condusa de stat. Autoritatile au declarat ca nu exista nicio avertizare de tsunami.Seismul a avut loc la ora 9:18 GMT, la o adancime de 36 de kilometri, la 40 de kilometri in sud-vestul localitatii Acari, potrivit US Geological Survei (USGS).