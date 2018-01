Mahmoud Abbas: Israel a pus capat acordurilor de la Oslo. Proiectul lui Trump pentru pace in Orientul Mijlociu este "palma secolului"

Mahmoud Abbas a mai afirmat ca ambasadorii SUA la ONU si in Israel, Nikki Haley si David Friedman, sunt "o rusine"."I-am spus 'Nu' lui Trump. Nu iti vom accepta proiectul", a spus Abbas la o reuniune a liderilor palestinieni, citat de AFP. "Intelegerea secolului este 'palma' secolului si nu o vom accepta", a adaugat Mahmoud Abbas, facand referire la promisiunea lui Trump de a realiza "intelegerea suprema" p pacea israeliano-palestiniana.Abbas a facut aceste comentarii in deschiderea unei reuniuni de doua zile la Ramallah. Reuniunea a fost convocata in contextul in care presedintele american, Donald Trump, a recunoscut luna trecuta Ierusalimul drept capitala a Israelului.Mahmoud Abbas a afirmat, inaintea reuniunii, ca Statele Unite nu mai pot juca un rol in procesul de pace din Orientul Mijlociu, dupa decizia lui Trump.Duminica, el a precizat ca palestinienii vor un proces in care SUA sa nu fie mediator. "Nu mai exista Oslo. Israel a pus capat acordurilor de la Oslo", a mai spus Abbas.