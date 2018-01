Donald Trump afirma ca declaratiile sale despre Kim Jong-Un au fost citate "intentionat gresit"

Purtatoarea de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca, in fraza citata de Wall Street Journal ("Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong-Un", care poate lasa sa se creada ca cei doi lideri sunt in contact), verbul fusese de fapt folosit la modul conditional. Sanders isi insotise mesajul pe Twitter de un banner pe care scria: 'Fake News'.In schimb, Wall Street Journal isi mentine stirea in versiunea pe care a relatat-o initial.Donald Trump a scris duminica pe Twitter ca: "Wall Street Journal a relatat in mod fals ca le-as fi spus ca 'am o relatie foarte buna cu Kim Jong-Un' (din Coreea de Nord). Evident ca n-am spus asta. Din fericire acum inregistram conversatiile cu reporterii... si ei stiu exact ceea ce am spus si ceea ce am vrut sa spun. Au vrut doar sa aiba o stire-bomba. Fake news!"Atat Casa Alba, cat si Wall Street Journal au difuzat pe Twitter inregistrarea audio a frazei rostite in timpul interviului si, remarca AFP, se pare ca dreptatea este de partea presedintelui Trump, cu toate ca respectivele cuvinte nu se aud foarte bine.