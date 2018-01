Un mega-party la Saarbrücken se termina cu raniti si interventia politiei, dupa ce hainele au fost incurcate la garderoba

Corespondenta din Germania

Organizatorul petrecerii „Mallorcaparty Saarbrücken goes Après-Ski“ a explicat haosul creat la iesire prin faptul ca 200 de numere de garderoba au fost dublate, ceea ce a creat incurcaturi si intarzieri la restituirea imbracamintii. Aceasta i-a enervat pe unii oaspeti ai discotecii, care s-au hotarat sa ia singuri problema in mana.Ei s-au catarat peste tejgheaua de la garderoba si au inceput sa-si caute jachetele pe cont propriu. In graba lor, ei au rasturnat patru suporturi cu haine, care astfel s-au amestecat si n-au mai putut fi rapid ordonate la loc. Pentru a se exclude furturile, garderoba a fost inchisa pana a doua zi.Multi dintre petrecareti au fost pusi in situatia de a pleca acasa fara jachete, paltoane si chei. „Aceasta i-a enervat, caci multi erau doar in tricou, la temperaturi sub zero grade“, a explicat un purtator de cuvant al politiei din Saarbrücken. In incercarea de a-si recupera singuri hainele, s-a ajuns la atacuri agresive si imbranceli. Cativa oaspeti au fost usor raniti.Pe contul sau de Twitter , politia a incercat sa calmeze spiritele, scriind: "#MallorcaParty #EWerk #Saarbrücken „Va rugam sa pastrati linistea. Evenimentul nu s-a terminat. Momentan ne ocupam, impreuna cu organizatorul, sa gasim o solutie comuna. Organizatorul poate doar maine sa se ocupe de restituirea ordonata a lucrurilor de la garderoba. #PolizeiSaarland"