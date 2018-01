Papa Francisc a lansat un apel la ospitalitate fata de imigranti

"Orice imigrant care bate la usa este o ocazie de a te reintalni cu Iisus, care se identifica in strainul primit sau respins din oricare epoca", a declarat suveranul pontif la slujba solemna celebrata in Basilica Sfantul Petru de la Roma."Nu este usor sa intri in cultura altora, de a te pune in locul altei persoane diferite de noi, de a intelege gandurile si experientele lor", a mai spus Papa.Pentru Papa Francisc, in varsta de 81 de ani, "nu este un pacat sa ai indoieli si temeri. Pacatul este sa renunti la temerile care ne influenteaza raspunsurile, care conditioneaza alegerile noastre, care compromit respectul si generozitatea, care alimenteaza ura si refuzul. Pacatul este sa renunti la a te intalni cu celalalt".De la inceputul pontificatului sau, in martie 2013, Papa a luat de mai multe ori pozitie in favoarea primirii refugiatilor si imigrantilor.El a facut o vizita la cateva luni dupa alegerea sa in insula italiana Lampedusa, principala poarta de intrare a imigrantilor.In aprilie 2016, el s-a intors dintr-o vizita in insula greceasca Lesbos cu trei familii de refugiati sirieni musulmani la bordul avionului.Papa va incepe luni o vizita de opt zile pe continentul natal, ajungand prima data in Peru, apoi in Chile. Va fi a 22-a vizita a sa in strainatate ca suveran pontif.