SUA: Legalizarea marijuanei medicinale in statele de la granita cu Mexicul a redus abrupt nivelul infractiunilor violente - studiu

Cea mai mare parte a marijuanei consumate in SUA provine din Mexic, unde sapte carteluri majore controleaza traficul cu droguri.“Aceste legi permit fermierilor locali sa creasca marijuana ce este vanduta legal in dispensare. Acesti cultivatori sunt in competitie directa cu cartelurile mexicane ce aduc marijuana in SUA prin contrabanda. Prin urmare, carteluri fac mult mai putini bani”, spune experta in economie Evelina Gavrilova, unul dintre autorii cercetarii.Efectul este o reducere a violentei asociate cu drogurile.“Oriunde este o lege ce permite marijuana medicinala, infractionalitate de la granita scade deoarece imediat se consemneaza mai putina contrabanda si mai mai putina violenta asociata cu ea”, explica Gavrilova.Desi cartelurile mexicane aduc si alte droguri – precum cocaina, heroina si metamfetamina – peste granita, piata marijuanei este cea mai mare din SUA si aduce printre cele mai mari profituri. Pentru a produce jumatate de kilogram in Mexic se cheltuie circa 75 de dolari, iar valoarea de piata in SUA, functie de calitate, poate ajunge la 6.000 de dolari.