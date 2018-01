Alegeri prezidentiale in Cehia: Actualul presedinte pro-rus Milos Zeman se va intrece in turul doi de scrutin cu pro-europeanul Jiri Drahos

Dupa numararea a 99,03% din buletinele de vot, Milos Zeman, in varsta de 73 de ani, cunoscut de asemenea pentru opiniile sale pro-chineze si anti-musulmane, este creditat cu 38,77% din voturi, conform Biroului national de statistica, in fata lui Jiri Drahos, 68 de ani, fost presedinte al Academiei cehe de Stiinte, care a adunat 26,50% din sufragii.Al doilea tur "va fi un duel strans", a estimat analistul independent Jiri Pehe, chestionat de AFP."Milos Zeman va avea o enorma problema. Este clar ca ceilalti candidati care s-au situat in urma celor doi din frunte, adica Pavel Fischer, Marek Hilser si Michal Horacek, vor vota cu Jiri Drahos in al doilea tur", a adaugat analistul.Drahos insusi, bucurandu-se de rezultatul sau intr-o iesire in fata reporterilor, a declarat ca spera sa obtina "voturile celor care nu au votat pentru Milos Zeman" in primul tur.El a afirmat totodata ca "ancorarea euro-atlantica a Republicii Cehe va fi una dintre principalele teme" ale campaniei sale.Drahos a evocat si "o anumita oboseala" a lui Milos Zeman, facand aluzie la problemele de sanatate ale presedintelui in exercitiu, care se deplaseaza cu un baston.Fostul ambasador ceh in Franta, Pavel Fischer, s-a clasat pe locul trei, cu 10,19% din voturi, urmat indeaproape de omul de afaceri si autor de cantece de succes Michal Horacek (9,14%) si de medicul Marek Hilser (8,82%).