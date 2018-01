SUA: O alerta privind un atac iminent cu racheta a fost trimisa din greseala in Hawaii

In mesaje separate postate pe Twitter, guvernatorul Hawaii-ului, David Ige, si agentia locala pentru situatii de urgenta au dat fiecare asigurari ca acest stat american situat in Oceanul Pacific nu este amenintat de nicio racheta balistica, avand in vedere ca alerta falsa vine intr-un context geopolitic foarte tensionat, marcat de amenintarile regimului nord-coreean privind un atac nuclear contra intereselor americane.Mai multe persoane, inclusiv congresmena democrata Tulsi Gabbard, anuntasera pe retelele de socializare, prezentand o captura a mesajului, ca au primit o alerta pe telefon, prin sistemul Amber Alert, care tine de Departamentul american de Justitie."Amenintare de racheta balistica asupra Hawaii. Puneti-va imediat la adapost. Acesta nu este un exercitiu", a fost mesajul primit pe telefoane de locuitorii arhipelagului, sambata, in jurul orei locale 08.00 (18.00 GMT).Purtatorul de cuvant al Centrului de comandament militar american pentru zona pacifica a dat asigurari ca centrul nu a "detectat nicio amenintare de racheta balistica asupra Hawaii"."Mesajul trimis mai devreme a fost dat din greseala", a adaugat el. "Statul Hawaii va trimite un mesaj de corectare cat mai curand posibil".Senatorul democrat de Hawaii Brian Schatz a scris pe Twitter ca incidentul a fost cauzat de o "eroare umana", fara a face insa alte precizari.Potrivit unui comunicat postat pe site de sectia din Honolulu a serviciului national de meteorologie, mesajul ar fi fost un test trimis din eroare.