Wall Street Journal: Trump a cumparat tacerea unei actrite porno in 2016 / Casa Alba: Sunt informatii reciclate, dezmintite dinainte de alegeri

The Wall Street Journal scrie ca Trump a cunoscut-o pe Stephanie Clifford, cunoscuta ca "Stormy Daniels", la un turneu de golf in 2006, la un an dupa ce actualul presedinte s-a casatorit cu Melania. Clifford incepuse negocieri cu ABC News in vara anului 2016, pentru un material despre relatia sa cu Trump, dar a acceptat apoi sa pastreze tacerea in schimbul sumei de 130.000 de dolari, cu o luna inainte de alegerile prezidentiale, noteaza news.ro





Avocatul lui Trump, Michael Cohen, ar fi fost cel care a aranjat plata prin avocatul lui Clifford, Keith Davidson, adauga publicatia americana.





Michael Cohen a declarat pentru The Wall Street Journal ca Trump neaga faptul ca ar fi avut o relatie cu Clifford. Anterior, si Clifford a negat o astfel de relatie.





Casa Alba a reactionat printr-un comunicat in care precizeaza ca articolul din The Wall Street Journal reprezinta "informatii vechi, reciclate, care au fost publicate si dezmintite ferm inainte de alegeri".