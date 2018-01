Rusia a terminat fondul de rezerva si va acoperi deficitul bugetar cu bani din fondul de pensii

Ministerul de Finante a folosit aceasta facilitate in ultimii ani, cand Rusia a avut un deficit bugetar mare. Dar Fondul este acum aproape gol si avea doar 17 milioane de dolari la sfarsitul anului 2017.Banii ramasi in Fond au fost transferati, prin fuziune, in Fondul National pentru Beneficii Sociale (NWF), un alt fond de rezerva, care ar fi trebuit sa acopere plata pensiilor pe termen mediu.Guvernul a hotarat insa sa schimbe destinatia NWF in aceea de fond de rezerva, care sa poata fi folosit si el la acoperirea deficitelor bugetare.Pana acum NWF era practic neatins si avea 67 miliarde de dolari la inceputul lunii decembrie a anului trecut.Odata cu inchiderea Fondului de Rezerva, toate veniturile suplimentare din petrol si gaze castigate de guvern vor fi virate la NWF ca parte a “regulii bugetare” reintroduse recent, o regula ce spune ca veniturile in plus din exportul de materii prime sunt sterilizate in fond pentru a nu forta o apreciere a monedei.