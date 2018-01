SUA: Razie la varful Mafiei din New York

Razia a permis retinerea lui Joseph Cammarano, 58 de ani, presupusul sef al familiei Bonanno, precum si a mai multor locotenenti ai sai si membri ai clanului, unii purtand porecle ridicole: John Zancocchio (zis Porky), 60 de ani, Joseph Sabella, 52 de ani, George Tropiano (Grumpy) 68 de ani, Albert Armetta (Al Muscles), 48 de ani, si Domineck Miniero, la 85 de ani fiind decanul de varsta al persoanelor arestate, relateaza Agerpres Toti sase au fost acuzati de crima organizata si extorcare, capete de acuzare pasibile fiecare de 20 de ani de inchisoare. Printre altele, ei ar fi incheiat un acord pentru a asasina si agresa indivizi neprecizati in documentul de punere sub acuzare comunicat vineri de procurorului federal al Manhattanului, Geoffrey Berman.Alte patru persoane, inclusiv doi membri ai altor doua mari familii mafiote din New York - "Lucchese" si "Genovese" -, au fost inculpati pentru crima organizata in cadrul acestei operatiuni. Trei au fost arestate la New York, iar a patra in Pennsylvania.Politia celui mai mare oras din SUA se mandreste cu faptul ca, in ultimii ani, a tintit cu succes grupuri infractionale organizate, contribuind la o scadere record a criminalitatii.