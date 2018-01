​VIDEO Activista topless catre presedintele Cehiei: "Zeman - tarfa lui Putin"

Tanara a tasnit de langa un grup de reporteri adunati in respectiva sectie de votare din Praga, oprindu-se chiar in fata lui Zeman, in varsta de 73 de ani, care se pregatea sa isi prezinte actul de identitate membrilor biroului electoral.Aceasta si-a ridicat bratele in aer, expunand acelasi mesaj scris si pe piept, inainte ca bodyguarzii presedintelui sa o doboare imediat la pamant.Femen, un grup feminist international infiintat in Ucraina, a informat pe site-ul sau ca femeia este o ucraineanca pe nume Angelina Diash.Milos Zeman a fost rapid escortat afara si s-a intors sa isi exercite votul la scurt timp dupa aceea."Dupa cum vedeti, SPP-ul meu functioneaza destul de bine, pentru ca (femeia) nu a ajuns la mine", a spus Zeman, zambind, la revenirea in sectia de votare.Milos Zeman este favorit in alegerile prezidentiale din Cehia, multumita pozitiei sale anti-imigratie, insa el a impartit societatea din aceasta tara fosta comunista, in prezent membra UE si NATO, concentrandu-se pe mentinerea de relatii apropiate cu Rusia si China.