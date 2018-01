"Ambasadorul SUA in Panama isi anunta demisia, motivand ca nu mai poate servi sub administratia Trump"

"In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici", a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa de demisie, potrivit Agerpres "Instructorii mei mi-au aratat in mod clar ca, daca as considera ca nu pot face acest lucru, as fi obligat sa iau decizia de onoare de a demisiona. Acel moment a venit", a adaugat diplomatul.Potrivit agentiei Reuters, o purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat a confirmat plecarea ambasadorului Freely din functie, precizand ca acesta 'a informat Casa Alba, Departamentul de Stat si guvernul din Panama despre decizia sa de a demisiona din motive personale, efectiva de la data de 9 martie a acestui an'.