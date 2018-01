Nigel Farage va primi timp de zece luni jumatate din salariul de europarlamentar, pentru recuperarea unor fonduri cheltuite necorespunzator

Suma respectiva a fost folosita pentru remunerarea unui asistent al lui Farage, care insa nu avea activitati legate de Parlamentul European.Astfel, suma de 40.000 de euro va fi recuperata retinandu-se lunar din salariul europarlamentarului, din ianuarie pana in octombrie."Exista o campanie de razbunare a Parlamentului European, de persecutare selectiva a eurodeputatilor, a partidelor si a grupurilor de eurosceptici", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al grupului parlamentar din care face parte Farage.O purtatoare de cuvant a Parlamentului European, contactata de AFP, nu a confirmat si nici nu a infirmat informatiile cu privire la Farage, insa a explicat procedurile aplicate in astfel de cazuri. "Parlamentul plateste salariile asistentilor deputatilor pentru activitatea legata direct de mandatul unui membru al Parlamentului European. Daca dupa o ancheta Parlamentul nu obtine dovezile cerute si daca deputatul in cauza refuza sa inapoieze suma platita nejustificat, atunci Parlamentul incepe recuperarea sumei".In total, aproximativ zece eurodeputati britanici din UKIP, intre care si Nigel Farage, sunt suspectati ca au incasat nejustificat sute de mii de euro pentru a-si plati asistentii care nu lucrau in cadrul parlamentului, ci aveau activitati legate de partid.