Ungaria: OLAF anunta grave nereguli si conflict de interese in licitatii pentru iluminatul public / Ginerele lui Viktor Orban a fost actionar la compania care a castigat majoritatea licitatiilor

OLAF nu citeaza numele persoanelor din acest dosar dar, potrivit cotidianului economic Wall Street Journal, compania ungara care a castigat majoritatea contractelor intre 2011 si 2015, Elios innovative, era la acea vreme co-detinuta de ginerele premierului Vikor Orban, Istvan Tiborcz.Oficiul de lupta antifrauda arata, intr-un comunicat, ca a transmis justitiei ungare raportul sau final privind ancheta si recomandarile, precizand ca vizeaza 35 de proiecte de iluminat public, sub egida ministerului Mediului si Energiei.Contractele de iluminat public castigate de societatea Elios au facut in 2015 obiectul unei plangeri depuse de un partid ungar de opozitie care acuza un conflict de interese. Potrivit acestei plangeri, omul de afaceri asociat cu Tiborcz in cadrul Elios era si proprietarul unei alte companii insarcinate cu pregatirea cererilor de oferte pentru licitatii. Justitia ungara a clasat plangerea in 2016.Criticii lui Viktor Orban, la putere din 2010 si care vizeaza un al treilea mandat consecutiv in aprilie, il acuza pe premierul conservator si nationalist ca a construit un sistem clientelar care favorizeaza un cerc de apropiati ai puterii si rude, printre care si ginerele sau, care, printre altele, detine si un vast parc imobiliar. Acesta si-a vandut actiunile la Elios in 2015.Un purtator de cuvant al guvernului ungar a declarat vineri ca Budapesta se pronunta pentru o noua ancheta judiciara in acest dosar, afirmand ca cererile de oferte au fost lansata sub precedenta guvernare de stanga.