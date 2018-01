Americanii nu vor ca Oprah Winfrey sa candideze la prezidentialele din 2020 (sondaj)

Potrivit acestui sondaj realizat intre luni si miercuri pe un esantion de 1.350 de persoane de catre institutul Marist Poll la comanda postului public de radio NPR, 64% dintre americani au o parere pozitiva despre vedeta televiziunii americane.Un american din doi (50%) se declarat chiar pregatiti sa o voteze pe Oprah daca alegerile prezidentiale ar avea loc acum, fata de doar 39% pentru Donald Trump.Dar, in ciuda popularitatii acestei actrite si femei de afaceri de 63 de ani, doar 35% dintre americani vor ca ea sa candideze in 2020.Chiar si in randul democratilor, doar 47% vor ca miliardara sa candideze in 2020, fata de 15% dintre republicani.Surse apropiate din anturajul vedetei au afirmat ca aceasta "se gandeste serios" la o candidatura.