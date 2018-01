Bulgaria: Parlamentul respinge veto-ul presedintelui Radev si aproba legea anticoruptie fara modificari / Seful statului e obligat sa o promulge

Dupa respingerea veto-ului, presedintele este acum obligat sa promulge legea, care va intra in vigoare, potrivit Constitutiei.Noua legislatie creeaza o institutie unica ce va inlocui mai multe organisme existente, si care, potrivit Bruxellesului, nu au dat rezultate concrete.Presedintele bulgar Rumen Radev a sustinut ca textul nu creeaza o "baza normativa adecvata" si pune in realitate "obstacole in lupta impotriva coruptiei". Acesta a acuzat si faptul ca noua lege nu garanteaza protectia denuntatorilor.Parlamentul a ignorat insa aceste critici si a adoptat a doua oara legea, fara modificari.Presedintele Radev este un apropiat al socialistilor din opozitie in timp ce guvernul premierului Boiko Borisov este conservator.Ca si Romania, Bulgaria este supusa Mecanismului de Cooperare si Verificare care supervizeaza progresele sau regresele in lupta impotriva coruptiei. Pana in prezent, in Bulgaria niciun oficial de rang inalt nu a fost condamnat pentru astfel de acuzatii.Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a relativizat insa aceasta problema, vineri, intr-o conferinta de presa alaturi de Borisov, la Sofia."Exista o problema de coruptie in Bulgaria asa cum exista si in alte tari membre", despre care "se vorbeste mai putin", a spus acesta.