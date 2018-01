Chirurgul  britanic care si-a gravat initialele pe ficatul a doi pacienti, condamnat la un an de munca in folosul comunitatii

"Cele doua operatii au fost lungi si dificile. Admit ca, in cele doua ocazii, erati obosit si stresat si ca acest lucru ar putea sa va fi afectat judecata. Conduita dvs provine dintr-o aroganta profesionala de o asemenea amploare incat s-a transferat in comportamentul criminal", a spus judecatorul Paul Farrer, de la tribunalul din Birmingham."Ati abuzat de puterea dvs si ati tradat increderea pacientilor in dvs", a declarat judecatorul.Simon Bramhall a pledat vinovat la cele doua capete de acuzare dupa ce si-a gravat initialele sale, "SB", pe ficatul a doi pacienti aflati sub anestezie, fara consimtamantul lor, in timpul operatiilor care au avut loc la spitalul Queen Elizabeth din Birmingham, in 2013.Acesta s-a folosit de un laser cu argon, un instrument folosit in chirurgie in special pentru a evita hemoragiile.Initialele au fost descoperite in cadrul unei operatii ulterioare a uneia dintre victime.Doctorul a demisionat de la spitalul Queen Elizabeth, dupa descoperirea faptelor.