VIDEO California: Doi americani au scapat cu viata, dupa ce masina lor a fost prinsa de un torent de noroi si bolovani

Acesta a povestit, pentru ktla.com , ca s-a trezit la ora 6 dimineata dupa ce a auzit zgomote neobisnuite afara. Cand s-a uitat, pe strada din Burbank curgea un torent de apa, noroi si bolovani."Cand am ajuns la jumatatea dealului, am simtit cum torentul de apa a lovit spatele masinii", a povestit el.Barbatul a reusit insa sa mentina directia masinii - o Toyota Prius - care a ajuns in siguranta la baza dealului.17 persoane au murit, alte zeci sunt disparute si sute de case au fost distruse in urma scurgerilor de noroi generate de ploile cazute in regiunea Santa Barbara, afectata in urma cu o luna de incendii devastatoare, scrieAFP.In aceasta regiune, de obicei una dintre cele mai bucolice din California, ploile torentiale de luni si martil, primele in zece luni, s-au transformat intr-o adevarata calamitate.