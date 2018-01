Donald Trump sustine ca are "probabil" o relatie buna cu Kim Jong-un

"Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi", il citeaza pe Trump publicatia preluata de Reuters. La intrebarea daca a discutat cu Kim, presedintele a raspuns: "Nu doresc sa comentez despre asta. Nu spun ca da sau nu. Doar nu vreau sa comentez", potrivit Agerpres. "Kim Jong-Un evident a castigat aceasta runda. Este un conducator absolut competent si matur, care si-a rezolvat obiectivul strategic -are un focos nuclear si o racheta cu raza lunga de actiune", a declarat Putin.Putin este de parere ca presedintele Coreii de Nord doreste acum sa calmeze situatia. Marti au avut loc discutii intre Coreea de Nord si Coreea de Sud, dupa o perioada lunga de tensiuni. Tarile au convenit sa reduca tensiunea militara actuala si sa poarte discutii militare referitor la aceasta problema.