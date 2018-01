Germania: Curtea suprema anuleaza sentinta prin care sapte salafisti care au patrulat strazile din Wuppertal cu veste pe care scria "Politia Sharia" au fost achitati

Tribunalul din Wuppertal (ouest), care ii achitase in 2016, a comis "o eroare de drept", a apreciat Curtea federala de justitie, in fata careia acuzatia facuse apel.Acest tribunal apreciase ca acuzatii nu au incalcat legislatia germana privind portul uniformei In septembrie 2014, sapte salafisti au patrulat, noaptea, imbracati cu veste portocalii, pe care scria "Politia Sharia", pe strazile din Wuppertal, un oras industrial din vestul Germaniei unde traieste o importanta comunitate musulmana.Acestia abordau tinerii musulmani pe care ii sfatuiau sa nu consume alcool, sa nu frecventeze cafenelele, salile de jocuri sau bordelurile. Initiativa a starnit indignare in Germania.Legea care restrange portul uniformelor in Germania viza initial nostalgicii partidului nazist.Tribunalul din Wuppertal a apreciat in decizia sa ca vestele salafistilor nu erau "nici militante, nici intimidante"."Politia Sharia" era condusa in acea vreme de unul dintre cei mai cunoscuti predicatori salafisti din Germania, Sven Lau, un german convertit in varsta de 36 de ani.Acesta a fost condamnat recent la 5 ani si jumatate de inchisoare pentru sustinerea unei asocieri teroriste, dupa ce a recrutat candidati la jihad in Siria.