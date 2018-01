Viktor Orban: Daca UE nu va sprijini financiar investitiile in infrastructura, Ungaria va cere ajutor Chinei

Europa Centrala are handicapuri substantiale la nivelul dezvoltarii infrastructurii, iar daca Uniunea Europeana nu poate oferi sprijin financiar pentru a depasi aceste goluri, Ungaria va cere ajutorul Chinei, a spus premierul Ungariei, Vicktor Orban la o intalnire a companiilor germane in Berlin, relateaza Budapest Business Journal.









"Europa Centrala are serioase handicapuri de depasit in ceea ce priveste infrastructura; mai exista inca multe de facut in acest domeniu ", a declarat premierul Viktor Orban, citat de seful sau de presa, Bertalan Havasi, la forumul Welt-Wirtschaftsgipfel.





"Daca Uniunea Europeana nu poate oferi sprijin financiar, ne vom orienta catre China", a adaugat el.





Orban a spus ca 2018 va fi un "an critic" pentru Europa, iar continentul trebuie sa salveze sistemul Shengen daca vrea sa isi mentina sau sa isi imbunatateasca competitivitatea.





Tarile din Grupul de la Visegrad - Ungaria, Polonia, Slovacia si Republica Ceha - cresc intr-un ritm dinamic si vor ajunge din urma tarile industrializate din vest pana in 2030 si vor putea contribui la bugetul UE, a mai spus premierul





"In 2030, Germania si tarile din Visegrad vor finanta Uniunea Europeana", a spus Orban.