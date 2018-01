​Nigel Farage crede ca un al doilea referendum pentru Brexit ar fi util, deoarece ar inchide dezbaterea pentru o generatie

"Poate, doar poate, ajung sa cred ca ar trebui sa avem un al doilea referendum asupra apartenentei la UE", a spus Farage, la Channel Five."Cred ca, daca am avea un al doilea referendum legat de apartenenta la UE am inchide dezbaterea pentru o generatie. Procentul celor care ar vota pentru iesire va fi mult mai mare decat a fost la ultima runda", a sustinut el.Farage, fostul lider al UK Independence Party (UKIP), a fost figura centrala atat in decizia de a organiza referendumul din 2016, cat si la obtinerea scorului 52 - 48 % care a socat intreaga Europa.Britanicii raman divizati in ceea ce priveste acest subiect. Un numar de parlamentari pledeaza pentru organizarea unui al doilea referendum.