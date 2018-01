Alegerile parlamentare din Ungaria, in 8 aprilie / Singura miza - ce majoritate va obtine Viktor Orban

Partidul Fidesz condus Orban este favorit in sondaje, miza principala fiind amploarea majoritatii pe care o va obtine aceasta formatiune de dreapta, populista si nationalista.Viktor Orban, la putere din 2010, se bucura de o mare popularitate in Ungaria, dar este criticat pentru tendintele autoritariste si controlul asupra principalelor institutii si mass media din tara.Devenit in ultimii ani un admirator declarat al presedintelui rus Vladimir Putin, Orban pledeaza si un stat "iliberal", conducand de asemenea o linie ostila imigratiei si refugiatilor.