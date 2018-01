Piata Boris Nemtov, in fata ambasadei Rusiei in SUA/ Rusii protesteaza

O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Cu aceasta decizie, "transmitem un mesaj clar lui Vladimir Putin si prietenilor sai ca poporul american este alaturi de rusii care cu curaj incearca sa construiasca un viitor liber si democratic pentru tara lor", a declarat miercuri senatorul republican de Florida, Marco Rubio, care a sprijinit propunerea consiliului, scrie Agerpres Politicieni rusi au calificat decizia ca fiind un "truc murdar" si o ingerinta in afacerile interne ale Rusiei, potrivit BBC. Agentia rusa Interfax l-a citat liderul extremist al partidului nationalist LDPR, Vladimir Jirinovski, care acuza SUA ca "doresc in mod specific sa foloseasca trucuri murdare in fata Ambasadei Rusiei".