Emmanuel Macron pleaca din China cu multe contracte in valiza

"Unele tari sunt mult mai deschise intereselor chineze, uneori din lipsa interesului european. Nu le-o putem reprosa de vreme ce le-am fortat la privatiuni foarte dure", a spus Emmanuel Macron miercuri intr-o conferinta de presa de bilant. Divizata, incapabila sa-si apere sectoarele strategice, uneori deschisa oricui, Europa nu este deloc respectata in China, a lansat seful statului francez. Dorinta lui: o pozitie comuna fata de Beijing a tarilor din UE decise sa puna interesul european inaintea interesului national pe termen scurt. "China nu poate respecta un continent in care o parte a statelor membre se predau cu toate usile deschise, unde este usor sa cumperi la licitatie infrastructuri esentiale. Deci, cand Franta sau Europa isi apara sectoarele strategice, este bine pentru noi si pentru dialog", a dat el asigurari.Discretie privind drepturile omuluiIntrebat despre problema respectarii drepturilor omului in China, Emmanuel Macron si-a asumat sa nu vorbeasca despre aceasta problema public. "Pot sa dau lectii Chinei vorbind presei franceze. E un lucru care s-a facut mult, n-a dat niciun rezultat", a dat el asigurari marti seara. "Exista diferente intre noi care tin de istoria noastra, de filozofiile noastre profunde, de natura societatilor noastre", afirmase el putin mai devreme intr-o declaratie comuna alaturi de omologul sau chinez, Xi Jinping. Inaintea calatoriei, Palatul Elysee daduse asigurari ca problema drepturilor omului va fi abordata in privat de Emmanuel Macron. "Cred in diplomatia respectului reciproc, trebuie sa lucram in timp", a remarcat el.Ziua de marti, marcata de un summit Macron-Xi, a fost punctul culminant al vizitei, cu semnarea mai multor acorduri comerciale. Acordul cel mai spectaculos priveste Areva, care a obtinut construirea unei uzine de reprocesare a deseurilor nucleare dupa modelul uzinei existente la La Hague, in nord-vestul Frantei. Miercuri, cand presedintele se pregatea sa plece din China, Palatul Elysee a anuntat ca Beijingul va comanda 184 de aparate A320 de la Airbus. Valoarea viitorului contract n-a fost dezvaluita, dar conform pretului de catalog, ar ajunge la 18 miliarde de dolari. "Filozofia mea este de a nu prezenta valoarea nominala a contractelor", a subliniat Emmanuel Macron in fata comunitatii franceze din Beijing. El a mai spus ca a primit asigurari de la China ca ea va respecta o egalitate a cotelor de piata intre Airbus si Boeing. Beijingul are obiceiul sa-si imparta comenzile celor doi constructori de avioane, dar Boeing pare sa fi capatat recent un avantaj, vanzand 300 de avioane cu ocazia unei recente vizite a lui Donald Trump. China a facut totusi o comanda de 140 de avioane Airbus cu ocazia unei vizite a lui Xi Jinping in Germania in iulie.