Senatorii democratii americani prezinta un raport de 200 de pagini in care detaliaza "amenintarea" Putin: Niciodata un presedinte nu a fost atat de indiferent in fata unei amenintari atat de evidente

Acest document de 206 de pagini, redactat in principal plecand de la informatii publice si de presa, inscrie in arhivele Congresului american pozitia democratilor potrivit careia cel de-al 45-lea presedinte al tarii ramane pasiv in fata atacurilor informatice, de propaganda sau de alta natura ale "regimului corupt al lui Putin"."Niciodata in istoria americana un presedinte al Statelor Unite nu a fost atat de indiferent in fata unei amenintari atat de evidente fata de securitatea noastra nationala", scrie Ben Cardin, seful minoritatii democrate din cadrul comisiei, in preambul.Raportul, intitulat "Atacurile asimetrice ale lui Putin impotriva democratiei in Rusia si in Europa: implicatii pentru securitatea nationala americana", prezinta pe larg parcursul si metodele lui Vladimir Putin, pe care il acuza, alaturi de regimul lui, de coruptie si spalare de bani, propaganda, legaturi cu crima organizata si comandarea de asasinate politice. Capitole ale raportului descriu tentativele rusesti de ingerinta in diverse procese electorale din Europa si prezinta si recomandari.O concluzie traverseaza documentul: spre deosebire de Statele Unite, alte democratii vizate de operatiuni de dezinformare si de atacuri cibernetice atribuite Moscovei, de la Finlanda la Spania, au reactionat ferm."Franta si noul sau presedinte, Emmanuel Macron (...) s-au exprimat ferm impotriva ingerintelor guvernului rus si au jucat un rol de prim plan in Europa pentru a rezista la interventiile Kremlinului", noteaza democratii.In schimb, "guvernul american nu are nici acum o abordare coerenta, globala si coordonata in fata operatiunilor nefaste de influentare ale Kremlinului". Cauza: "lipsa leadershipului prezidentiale"... si un "presedinte Trump neglijent".Ca exemplu, un centru anti-propaganda al departamentului de Stat, creat de o lege a Congresului in 2016, ramane mai departe inactiv.Raportul a fost realizat fara participarea membrilor republicani ai Comisiei.Daca majoritatea republicana ramane visceral ostila lui Putin, este insa atenta sa nu il provoace inutil pe Donald Trump, care continua sa minimizeze ingerintele rusesti in campania prezidentiala din 2016 si sa denunte drept "fake news" ideea unei intelegeri secrete intre echipa sa de campanie si Moscova.Liderii Congresului prefera sa astepte anchetele parlamentare demarate de circa un an, in special cea a Comisiei pentru Informatii, ale carei concluzii sunt asteptate in saptamanile urmatoare.Aceste anchete sunt "bipartizane", respectiv sunt conduse comun de echipe republicane si democrate.Dar, odata cu apropierea inceputului alegerilor primare legislative, in aceasta primavara si toamna, democratii incep sa fie alarmati de lentoarea lucrarilor, convinsi ca Rusia va incerca din nou sa influenteze votul.Acestia acuza faptul ca se face un an de cand serviciile de informatii, in ultimele zile ale administratiei Obama, au acuzat oficial Rusia ca a incercat sa favorizeze alegerea lui Donald Trump."Se face un an si nimic nu a fost facut pentru a impiedica Rusia sa reinceapa", a denuntat Eliot Engel, democrat din Camera Reprezentantilor."Pentru un motiv sau altul, il protejeaza pe presedinte", a spus si liderul opozitiei din Camera, Nancy Pelosi. "Nu cerem decat faptele, pentru a putea sa ne protejam alegerile".