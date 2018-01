Cartea "Fire and Fury: Inside the Trump White House" a readus in topurile Amazon un volum vechi de 10 ani cu un titlu similar / Autorul: Oare oamenii pot fi atat de prosti incat sa confunde aceste carti?

Cartea lui Randall Hansen, lansata in 2008, se numeste "Fire and Fury: The Allied Bombing of Germany, 1942-1945"."Nu am mai vazut un astfel de interes pentru carte de la lansare", a povestit Hansen, profesor de stiinte politice la Universitatea din Toronto.Acesta se afla in Washington vineri, cand a fost lansata cartea lui Wolff, si spune ca a glumit cu colegii sai despre similaritatea de nume.Dupa cina, Hansen s-a logat la Amazon si a descoperit ca volumul sau, care exploreaza perspectiva civila a bombardamentelor aliate asupra Germaniei, in al doilea Razboi Mondial, a revenit in topurile vanzarilor. "M-a amuzat si o parte din mine s-a gandit, oare oamenii pot fi atat de prosti incat sa confunde aceste carti?".Wolff a folosit sintagma "foc si para" referindu-se la o amenintare formulata de Donald Trump impotriva Coreii de Nord, in timp ce cartea lui Hansen vorbeste despre consecintele devastatoare ale razboiului asupra civililor."Si vorbim despre asta intr-un moment in care avem acest demagog belicos, instabil si deranjat la Casa Alba. Asa ca aceasta coincidenta ma bucura chiar mai mult decat vanzarile", a mai spus Hansen.