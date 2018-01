Rusia: Un fost politist, condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea a 22 de femei, este judecat pentru inca 59 de crime

Mihail Popkov, 53 de ani, este condamnat la inchisoare pe viata pentru violarea si uciderea a 22 de femei in orasul Angarsk din Siberia, dupa ce le atragea in masina sa de politie.Un nou proces, a carui prima audiere a avut loc miercuri, cu usile inchise, urmeaza sa stabileasca daca acesta este vinovat pentru alte 59 de crime.Supranumit "maniacul din Angarsk", politistul, care a demisionat din functie in 1998, isi abandona victimele - prostituate, dar si mame de familie - in paduri, in cimitire sau pe marginea drumurilor. Doua femei au reusit sa supravietuiasca atacurilor lui Mihail Popkov, in ciuda ranilor grave.Anchetatorii au identificat autorul crimelor in 2012, dupa analize ADN in randul locuitorilor care detineau masini care corespundeau cu urmele de pneuri lasate la locul crimelor.Fostul politist viza femei in stare de ebrietate sau care aveau un stil de viata pe care il considera "imoral" si le omora cu ajutorul unui topor sau ciocan, dupa cum a povestit acesta, in decembrie, pentru site-ul de stiri Meduza.Daca este declarat vinovat pentru aceste 81 de crime, care au avut loc intre 1992 si 2010, Mihail Popkov va bate tristul "record" al altori ucigasi in serie, precum Andrei Cikatilo, executat in 1994 pentru uciderea a 53 de adolescente si copii, si Alexander Pichushkin, condamnat in 2007 la inchisoare pe viata pentru uciderea a 48 de oameni.