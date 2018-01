Cum ingrasa banii UE afacerile "Burgheziei Nationale" din jurul premierului ungar Viktor Orban

Pe intreg anul trecut 10 companii foarte apropiate de premierul ungar Viktor Orban au castigat licitatii in valoare de circa 7 miliarde de euro, iar 6,5 miliarde de euro au provenit din contracte finantate prin fonduri europene. Atlaszo.hu a urmarit licitatiile realizate in Ungaria in 2017 si a monitorizat zece oameni de afaceri si companiile lor, prieteni si apropiati ai premierului Viktor Orban, denumindu-le "Burghezia Nationala".Pentru unele companii contractele pe fonduri europene au insemnat chiar si peste doua treimi din intreaga activitate pe 2017.

Vezi aici varianta in engleza , un rezumat al investigatiei realizate de jurnalistii de la Atlaszo.hu. Aici, varianta in limba maghiara.