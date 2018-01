Decizia lui Trump de a incheia programul DACA destinat copiilor imigranti, blocata de un judecator

Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul "Deferred Action for Childhood Arrivals" (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept "dreamers", a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie Reuters, potrivit News.ro.





Presedintele Trump a declarat in septembrie ca programul DACA se va incheia in martie 2018, daca Congresul nu va crea o solutie pe termen lung. Decizia a fost contestata in mai multe tribunale federale de mai multi avocati, indivizi si organizatii.





Judecatorul William Alsup din San Francisco a decis, marti, ca programul trebuie sa existe pana la rezolvarea litigiului. Aceasta hotarare ar putea complica negocierile desfasurate de Donald Trump si liderii Congresului in privinta reformei imigrarii.





"Hotararea de astazi nu modifica pozitia Departamentului de Justitie asupra acestei probleme. Departamentul va continua sa apere aceasta pozitie", a spus purtatorul de cuvant Devin M. O'Malley.





Hotararea judecatorului Alsup vine dupa mai multe decizii ale altor juecatori americani care au incercat sa retina politicile lui Trump cu privire la imigrare.





Potrivit lui Alsup, aproape 700.000 de copii, cunoscuti drept "Dreamers", au fost protejati impotriva deportarii si li s-a permis sa lucreze legal in cadrul programului DACA din septembrie 2017.





William Alsup a hotarat ca guvernul nu trebuie sa inregistreze noi cereri pentru inscrierea in acest program, dar trebuie sa reinnoiasca cererile deja inregistrate.





Judecatorul a adaugat ca reclamantii au sanse sa aiba succes in demersul lor de a arata ca decizia guvernului de a incheia programul DACA este una arbitrara.





Mark Rosenbaum, un avocat care reprezinta sase beneficiari ai programului DACA a apreciat decizia judecatorului.





"Acesti tineri au respectat toate regulile. Au demonstrat ca nu reprezinta nicio amenintare", a spus el.





Roy Beck, presedinte al Numers USA, care sprijina o legislatie mai stricta in privinta imigrarii, a spus ca aceasta hotarare a instantei nu are importanta. "Este o aberatie careia cu siguranta nu i se va permite sa continue dupa ce va fi atacata", a spus el.





Presedintele Barack Obama a infiintat DACA prin intermediul unei directive, in 2012. DACA permite persoanelor care au intrat ilegal in Statele Unite atunci cand erau copii sa solicite permisiunea de a ramane si a munci legal timp de doi ani, daca nu au cazier, sunt inscrisi intr-o institutie de invatamtnt sau au obtinut o diploma. Dupa obtinere, acest statut poate fi prelungit, dar nu reprezinta o etapa in obtinerea cetateniei.





Donald Trump a spus, marti, ca ar sustine o abordare in doua etape a reformei legislatiei americane cu privire la imigrare. Prima etapa se va concentra pe protejarea categoria "Dreamers" de deportare, precum si finantarea construirii unui zid si alte restrictii pe care democratii le resping.





Apoi, Trump a spus ca prefera sa abordeze repede si mai multe probleme controversate, inclusiv cea a unei posibile cai pentru acordarea cetateniei unui numar de 11 milioane de imigranti ilegali - idee care este respinsa de multi republicani si sustinatori ai presedintelui american.





In timpul campaniei electorale din 2016, Trump a promis sa puna capat programului DACA si sa intareasca masurile de siguranta la granite, astfel incat sa creasca numarul de locuri de munca pentru americani.