Adevarata revelatie a cartii "Fire and Fury": Trump este Trump - Le Soir

Presedintele american Donald Trump a denuntat continutul "plin de minciuni" al unei carti despre campania sa electorala si "haosul" din Casa Alba, carte care va fi pusa in vanzare vineri, cu patru zile mai devreme decat se anuntase, scrie AFP.



Avocatul presedintelui american, Charles J. Harder, a incercat joi sa interzica publicarea cartii care descrie un tablou sumbru la Casa Alba, un context plin de intrigi in jurul lui Donald Trump luat in ras de de angajatii proprii pentru ei incompetenta si incapacitatea sa de a conduce.

Actiunea avocatului lui Trump a venit in urma reactiei foarte puternice a lui Trump, care l-a acuzat pe fostul sau consilier Steve Bannon ca "si-a pierdut mintile".





Intr-o miscare mai mult simbolica, el a trimis o scrisoare catre autorul cartii, Michael Wolff si Steve Rubin, presedinte al editurii Henry Holt and Co., cerandu-le sa "inceteze imediat" distribuirea lucrarii, invocand, printre altele, defaimarea.





Dar raspunsul editorului a fost rapid. El a devansat lansarea cartii cu patru zile: programata initial pentru 9 ianuarie, aceasta va avea loc vineri.

"Si iata. O puteti cumpara (si citi) de maine. Multumesc domnule presedinte!", a spus Michael Wolff intr-un tweet. Cartea "Fire and Fury: Inside the Trump White House" a lui Michael Wolff are la baza peste 200 de interviuri cu presedintele, figuri importante din administratie si din afara acesteia si prezinta informatii despre principalii actori de la Casa Alba a lui Trump.

"Foc si furie": rareori o carte isi va fi tinut promisiunea din titlu ca cea a lui Michael Wolff, care descrie in amanuntime functionarea Casei Albe si a celui de-al 45-lea locatar al sau. Paradoxal, rareori o ancheta privind functionarea unui presedinte american a parut atat de putin necesara. Clasicii sezonieri ai jurnalismului american au datoria sa dezvaluie exercitarea puterii de catre presedinti dincolo de programele lor si de imaginea lor fabricata de serviciile de comunicare, potrivit Rador care citeaza Le Soir. Dar cu salvele de postari pe Twitter scrise cu propria mana, Donald Trump isi inghite zilnic miasmele psihicului si il expune spre examinare intregii planete: exercitiul parea de prisos. Totusi. Pentru cei care mai aveau indoieli, care credeau ca atitudinea acestui presedinte diferit de ceilalti dezvaluie o atitudine calculata, cartea lui Michael Wolff confirma pur si simplu, cu multe detalii din care doar jumatate ar fi fost suficiente, ceea ce se scria aici a doua zi dupa alegerea lui: Donald Trump este un personaj incult, capricios si infantil.Casa lui Alba, compusa din persoane din care majoritatea n-au lucrat niciodata in sfera guvernamentala, este compusa din clanuri dusmane care rivalizeaza sa capteze efemer - deja prea lung pentru Trump - atentia unui presedinte ontologic incapabil sa se intereseze de altceva decat de el insusi si de confirmarea grandorii sale. Alta revelatie a lui Wolff: spre deosebire de ce crezusera membrii cabinetului sau incropit la repezeala, in spatele instinctului si combativitatii care i-au permis lui Donald Trump sa castige alegerile, nu exista nicio idee coerenta si transformabila in actiune.In afara obsesiei lui de a dereglementa viata afacerilor - ceea ce reuseste pentru moment foarte bine in economie, trebuie s-o recunoastem. Anturajele concurente nu pot decat sa incerce sa-i imprime ideile lor presedintelui care se apara de asta cu mult succes. Mintal inapt? Adevarata revelatie a acestei carti este in acelasi timp simpla, logica, dar inspaimantatoare: Trump este Trump. O realitate atat de inspaimantatoare incat ipoteza recurgerii la "amendamentul 25" din Constitutie care prevede modalitatile de a inlatura un presedinte inapt mintal bantuie deja spiritele la Casa Alba, daca e sa-l credem pe Michael Wolff.O incapacitate careia Donald Trump insusi i-a dat cel mai mare credit laudandu-se, pentru a dezminti ce sustine cartea, ca este "un geniu foarte stabil, geniul stralucit". (Trump reuseste isprava, lexicologic si psihiatric, de a-l egala astfel pe "Geniul Carpatilor", cum se autoproclamase romanul Nicolae Ceausescu). Faptul ca "amendamentul 25" si capacitatea mintala a "comandantului sef", timid evocate ici si colo inaintea publicarii cartii "Foc si furie", au devenit un subiect major al dezbaterii americane arata gravitatea momentului.Democratia americana poate oare sa supravietuiasca "geniului" lui care este acest rege gol? Daca supravietuieste, trebuie sa ne spunem ca poate supravietui tuturor lucrurilor. Dar cu ce pret..., potrivit Le Soir. "Am permis accesul Zero la Casa Alba autorului acestei carti nebunesti! N-am vorbit niciodata cu el despre o carte. Plina de minciuni, denaturari si surse care nu exista", a scris pe Twitter presedintele facand referire la cartea exploziva a lui Michael Wolff, "Fire and Fury: Inside the Trump White House" a carei lansare a fost devansata cu 4 zile, in pofida incercarilor de o interzice.