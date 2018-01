Marea Britanie: Theresa May isi remaniaza guvernul dar pastreaza greii

Remanierea a inceput cu o gafa a conservatorilor care au anuntat pe contul lor oficial Twitter sosirea ministrului Transporturilor, Chris Grayling, in fruntea partidului, inainte de a-si sterge postarea. De fapt, Brandon Lewis, 46 de ani, este cel care a fost numit presedinte al Partidului Conservator si secretar de Stat fara portofoliu, in locul lui Patrick McLoughlin. Dl. Lewis ocupa inainte functia de secretar de Stat pentru Imigratie.Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, a demisionat luni din cauza unor probleme de sanatate. Acest anunt vine la un an dupa caderea guvernului acestei provincii britanice, care de atunci nu a reusit sa se doteze cu un nou executiv descentralizat. Alte numiri erau asteptate luni si marti intr-un joc de scaune muzicale initiat in urma demisiei fortate din decembrie a vicepremierului Damian Green, care a recunoscut ca a mintit in legatura cu imaginile pornografice gasite in calculatorul sau in Parlament.Deputatul David Lidington a fost numit secretar de stat in cadrul Biroului Cabinetului, insarcinat cu sustinerea premierului si a cabinetului. Astfel, el il inlocuieste pe Damian Green, dar fara a obtine acelasi titlu. Damian Green a fost al treilea ministru care a parasit guvernul in cateva saptamani, dupa ministrul Apararii Michael Fallon, afectat de un scandal de hartuire sexuala, si secretarul de Stat pentru Dezvoltare internationala, Priti Patel, care a dus o diplomatie paralela cu Israelul.Pentru inlocuirea lui era vizat actualul ministru al Sanatatii, Jeremy Hunt. Dar promovarea sa a fost contestata, din cauza crizei care afecteaza NHS, serviciul britanic de sanatate, scufundat in mijlocul unei ierni deosebit de dure. Noul executiv va trebui sa-si defineasca rapid pozitia in perspectiva negocierilor cu Bruxelles-ul privind Brexitul, negocieri care vor fi reluate luna aceasta. Discutiile se vor concentra mai intai pe perioada de tranzitie si apoi, in martie, pe viitoarea relatie comerciala dintre Marea Britanie si UE.Potrivit presei britanice, d-na May ar putea crea un nou post de ministru insarcinat cu pregatirea Regatului Unit pentru posibila absenta a unui acord final cu Bruxelles-ul. Mai multe capete ar urma sa cada in executiv, cu mai putin capital politic, cum ar fi ministrul Educatiei, Justine Greening, sau Ministrul Economiei, Greg Clark. Andrea Leadsom, liderul Camerei Comunelor, responsabila cu relatiile dintre deputati si executiv, ar putea fi, de asemenea, inlaturata, platind astfel pentru lovitura pe care parlamentarii i-au dat-o Theresei May.Pe 13 decembrie, unsprezece deputati conservatori au votat cu opozitia si au obtinut votul final al Parlamentului cu privire la termenii acordului final Brexit. In cele din urma, Theresa May ar trebui, de asemenea, sa profite de ocazia de a feminiza, intineri si promova mai multa diversitate in guvernul ei. Aceasta remaniere ar trebui sa marcheze un nou inceput pentru premier, a carui autoritate a fost puternic contestata dupa esecul Partidului Conservator in alegerile legislative din 2017, cand si-a pierdut majoritatea absoluta.Theresa May s-a confruntat si cu disensiuni permanente in formatiunea sa legate de Brexit, care i-au slabit pozitia in discutiile cu Bruxelles-ul. Totusi, incheierea unui prim acord privind iesirea din UE la inceputul lunii decembrie, i-a permis sa-si reinnoiasca legitimitatea, potrivit La Libre, care citeaza Rador.