Surpriza in Cehia? Presedintele pro-rus Milos Zeman ar putea pierde alegerile daca in turul doi se califica pro-europeanul Jiri Drahos

Primul tur de scrutin va avea loc vineri si sambata. Turul doi este programat in 26 - 27 ianuarie daca niciunul dintre cei doi candidati, printre care si actualul sef de stat, nu obtine majoritatea absoluta.Opt candidati vor concura cu Zeman, 73 de ani, un veteran al stangii din Cehia, pro-rus, pro-chinez si ostil imigratiei.Printre ei, Drahos, 68 de ani, chimist, fizician si seful Academiei de Stiinte in perioada 2009-2017, ar obtine 48,5% in turul doi, fata de 44% pentru actualul presedinte, potrivit unui sondaj comandat de televiziunea publica CT la agentiile Median si Kantar TNS.Acest sondaj, realizat in perioada 3 - 7 ianuarie pe un esantion de 1.000 de persoane, arata insa ca actualul presedinte se afla in fruntea preferntelor in primul tur, unde este cotat cu 42,5%, mult in fata lui Drahos (27,5%).