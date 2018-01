Lovitura de gratie data Mafiei italienesti din Germania

Scurt istoric

Arestarile din Germania fac parte dintr-o ancheta efectuata de autoritatile italiene, care a condus la peste 160 de arestari in Calabria si din alte sapte regiuni din Italia.Scopul anchetatorilor anti-mafie este acela de a detecta activitatile criminale, functionarea si structurile clanului Farao-Marincola, din grupul criminal 'Ndrangheta. "Grupul din comuna Cirò din Calabria este privit ca o grupare superioara, cu mare influenta dincolo de regiunile invecinate", se mai arata in comunicat.Acuzatiile individuale variaza de la tentativa de omor, la extorcare, spalare a banilor si incalcare a legii privind regimul armelor, trafic international de masini, comert ilegal si transferuri ilegale de gunoi in regim de concurenta neloiala. In plus, grupul a reusit sa influenteze importante sectoare economice si comerciale italiene, cum ar fi productia si vanzarea de peste, vin și produse de panificatie si sa investeasca profiturile acestor afaceri in nordul Italiei si in Germania.Arestarile din Germania au fost facute pe baza unor mandate de arestare europene, emise in urma unor solicitari anterioare, venite din partea autoritatilor italiene de aplicare a legii.'Ndrangheta si-a intins demult tentaculele si in Germania. In august 2007, in articolul "Bratul lung al mafiei calabreze" relatam despre masacrul a sase barbati, cu varste cuprinse intre 16 si 39 de ani, care a avut loc in Duisburg.Comando-ul criminal i-a secerat, cu 70 de gloante, pe cei sase italieni care ieseau, dupa o aniversare, din pizzeria "Da Bruno“, voiau sa urce in masina si sa plece. Impuscate mai ales in cap si in piept, cinci victime au murit pe loc, a sasea decedand in masina de salvare. Asasinatul a avut loc in 15 august 2007, la ora 2.20, si a fost o premiera de acest fel, pe teritoriul Germaniei.Reteaua mafiota ar fi legata de patru familii principale: Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Gomorra si Sacra Corona Unita. Serviciul de informatii federal (Bundesnachrichtendienst - BND) indica insa acum cativa ani, dincolo de cele patru lidere de piata, 73 de structuri mafiote care opereaza international, dintre cele 157 inventariate in total de BND.Istoric, Cosa Nostra este cea mai veche dintre structurile crimei organizate italiene, un model preluat in nenumarate filme despre mafioti. Ea e organizata ierarhic, in varf aflandu-se "cupola", un gremiu condus de "capo dei capi". Dupa arestarile recente in cadrul retelei, "cupola" ar fi fost inlocuita cu un gremiu format din trei persoane.Dupa datele de acum cativa ani ale politiei italiene, ar exista 180 de familii ale Cosei Nostra, cu cca 6.000 de membri. Sfera sa de influenta se extinde asupra Siciliei, Apuliei, Italiei de nord si centrale.Multa vreme, 'Ndrangheta - mafia calabreza - a stat in umbra Cosei Nostra siciliene. De la inceputul anilor 90, situatia s-a schimbat. Cu un venit anual evaluat la zeci de miliarde de euro, 'Ndrangheta este cotata ca una dintre cele mai puternice structuri de tip mafiot ale Europei.'Ndrangheta apare ca o "intreprindere familiala", deoarece familiile care o compun sunt strans legate prin grade de rudenie si casatorii, ceea ce se considera a-i conferi o puternica solidaritate interna. Dupa luptele mafiote din anii 80 si 90, in cadrul 'Ndranghetei s-a constituit o structura noua, asa-numita "Comisie privinciala". Aceasta e o replica a "cupolei", avand insa sefi cu puteri egale.Politia calabreza indica 220 de clanuri si cca 8.000 de membri apartinand 'Ndranghetei, a carui domeniu se intinde asupra Calabriei, in nordul si centrul Italiei. Organizatia e considerata extrem de periculoasa si detinand cvasi-monopol in traficul international de droguri.Gomorra, organizatie cu 100 de clanuri si cca 6.000 de membri, impreuna cu Sacra Corona Unita - 95 de clanuri si aprox. 1.800 de membri - intregesc peisajul mafiot. Prima are "in jurisdictie" zona orasului Napoli si provincia Campania. Clanurile actioneaza independent, pe o baza "contractuala" am putea spune, fara a se subordona unui gremiu sau mare sef. A doua e in formare, actioneaza in Apulia bazandu-se in principal pe familii cu traditie de contrabandisti si pe relatii cu restul structurilor mafiote.In anul 2014, Cattleya si Sky Italia au inceput sa difuzeze serialul cu o realizare de exceptie intitulat "Gomorra", bazat pe romanul cu acelasi nume al autorului italian Roberto Saviano. Un trailer de sase minute al filmului poate fi urmarit pe youtube . Este un film impresionant, al traficului si vanzarii de droguri, al luptei si crimei pentru putere al investitiilor in imobile care spala afacerile murdare. E un film despre Mafie cum nu o stim.