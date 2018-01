Donald Trump nu va fi supus unui examen psihiatric la vizita medicala de vineri

"Nu", a raspuns scurt Hogan Gidley, purtator de cuvant al Executivului american, la bordul Air Force One, fara a face alte precizari. "Este ager ca fulgerul", a dat el asigurari.Presedintele american, in varsta de 71 de ani, va fi examinat vineri, la spitalul militar Walter Reed, situat la periferia Washingtonului, iar rezultatele acestei vizite vor fi facute publice, a dat asigurari Casa Alba.In timpul campaniei electorale, Trump a prezentat o scrisoare de la medicul sau, afimand ca este intr-o "stare excelenta de sanatate". Este acelasi medic, Harold Bornstein, care a dat publicitatii la sfarsitul lui 2015 o scrisoare de patru paragrafe ce descria, in termeni entuziasti, starea de sanatate a magnatului imobiliar."Daca este ales, pot sa afirm fara echivoc ca domnul Trump va fi individul cu cea mai buna stare de sanatate ales vreodata la presedintie", nu a ezitat acesta sa scrie.Iritat de intrebarile cu privire la aptitudinile sale mentale ridicate intr-o carte polemica despre mandatul sau de presedinte, Donald Trump s-a laudat in weekend, pe Twitter, cu facultatile sale mentale, descriindu-se drept un "geniu foarte stabil".