​VIDEO Algeria: A nins in desertul Sahara

In conditiile in care temperaturile au atins 1 grad Celsius, locuitorii din orasul Ain Sefra (nordul Algeriei) s-au bucurat de derdelusul de pe dune, duminica dimineata, inainte ca zapada sa se topeasca.Ain Sefra este cunoscut ca fiind poarta de intrare in desertul Sahara, unde temperaturile ating in mod obisnuit 35 de grade Celsius in lunile iulie si august.Conditiile de inghet nu sunt insa neobisnuite in aceasta regiune care se intinde intre desert si muntii Atlas. A mai nins in zona si in decembrie 2016, pentru prima data dupa multi ani.