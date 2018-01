Rusia a distrus 19.000 de tone de alimente importate din tarile occidentale aflate sub embargoul Moscovei

De atunci, autoritatile au distrus cantitati enorme de fructe, legume, si produse lactate si din carne.Astfel, circa 19.000 de tone de produse occidentale interzise au fost distruse pana marti, potrivit agentiei de stat pentru agricultura. Doar 278 de tone de produse confiscate sunt neatinse, adauga Rosselkhoznadzor.Practica distrugerii alimentelor a inceput in august 2015, la o luna dupa ce presedintele Vladimir Putin a ordonat distrugerea fizica a produselor importate in Rusia din tarile aflate pe lista neagra.Embargoul a fost extins pana la sfarsitul acestui an.