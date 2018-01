UPDATE Polonia: Premierul a demis ministrii Apararii si Afacerilor Externe, chiar inaintea unei intalniri cu seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker

In cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul presedintiei Republicii, acestia au fost inlocuiti cu fostul ministru de Interne Mariusz Blaszczak si ministrul adjunct al Afacerilor Externe Jacek Czaputowicz.Anuntul vine chiar inaintea intalnirii premierului cu seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, marti seara, la Bruxelles.Aceasta remaniere, care afecteaza si alte ministere, intervine in conditiile in care premierul Morawiecki, in functie de doua luni, incearca sa incalzeasca relatiile tensionate dintre Varsovia si Bruxelles.Noul cabinet poate marca "o noua deschidere fata de UE, trimite un semnat puternic Europei", estimeaza analistul Eryk Mistewicz."Morawiecki si (noul sef al diplomatiei, Jacek) Czaputowicz sunt persoane care nu pot fi acuzate ca pledeaza pentr Polxit", a spus acesta.Si de la Bruxelles climatul pare favorabil unei incalziri a climatului."Nu suntem in razboi cu Polonia. Nu exista o batalie, un razboi", a afirmat marti purtatorul de cuvant al Comisiei Margaritis Schinas, rezumand un interviu al lui Juncker pentru televiziunea germana."Dorim sa angajam un dialog cu noul guvern polonez, cu noul premier, pentru a gasi o solutie constructiva", afirma Juncker, si nu sa punem presiune pe ei, amenintandu-i ca reducem subventiile europene.La Varsovia, surpriza cea mare a fost insa demiterea lui Macierewicz, inlocuit de colegul sau de la Interne, Mariusz Blaszczak.Fost opozant anticomunist, orator charismatic, principal aparator al teoriei unui atentat care ar fi provocat moartea presedintleui Lech Kaczynski in catastrofa aeriana de la Smolensk si sprijinut puternic de electoratul conservator al partidului Dreptate si Justitie (PiS), Macierewicz parea ferm instalat in fotoliul sau.Dar era si un personaj controversat din cauza deciziile si declaratiilor sale surprinzatoare, fiind in conflict si cu presedintele Andrzej Duda din cauza profundelor divergente privind reforma fortelor armate. Pe esicherul politic, seful statului pare sa fi marcat un punct.Noul titular al Afacerilor externe este un diplomat de cariera apropiat de aripa centrista din PiS, Jacek Czaputowicz.Un alt ministru remaniat, cel al Mediului, Jan Szyszko, se afla in centrul unei controverse cu Uniunea Europeana legata de taierile din padurea seculara Bialowieza.Si ministrul Sanatatii, Konstanty Radziwill, a fost schimbat din functie.