China: Locurile de parcare doar pentru femei, mai mari decat cele obisnuite, starnesc controverse

Locurile de parcare amenajate in spatiile pentru servicii din apropierea autostrazilor din zonele Jiande si Tonglu, situate in provincia Zhejiang din estul Chinei, sunt de 1,5 ori mai late decat cele obisnuite, culoarea si simbolul de pe semnele instalate in dreptul lor indicand faptul ca acestea sunt ''doar pentru femei''.Weibo, cel mai important site de microblogging din China, a fost inundat de mesaje pe tema locurilor de parcare pentru persoanele de sex feminin, multi utilizatori sustinand ca acestea perpetueaza stereotipul conform caruia soferitele ar fi mai putin experimentate in comparatie cu barbatii.Totusi, multe dintre utilizatoarele de sex feminin ale retelei sunt de parere ca aceste locuri de parcare demonstreaza preocuparea fata de persoanele aflate in nevoie si sustin ca mesajele ce invoca discriminarea sexuala reprezinta o exagerare.Conform unui sondaj efectuat pe Weibo, 63,7% dintre 1.700 de respondenti cred ca initiativa de a amenaja locuri de parcare doar pentru femei este o idee binevenita.