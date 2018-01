Juncker: Disputa teritoriala dintre Slovenia si Croatia pune in pericol extinderea UE in Balcani

"Viitoarea extindere a UE in tarile din Balcanii de Vest este in mainile Sloveniei si Croatiei", a declarat Juncker inainte de intalnirea cu presedintele sloven Borut Pahor."Aceasta nu este doar o problema bilaterala, este o problema care are efecte asupra intregii Uniunii Europene", a adaugat el.Croatia refuza sa implementeze o decizie a Curtii de Arbitraj de la Haga din vara trecuta in privinta granitei de 670 de kilometri pe care o imparte cu Slovenia. Cele doua tari sunt in conflict pe aceasta tema inca din anii ’90, de la ruperea Iugoslaviei.Slovenia a aderat la UE in 2004. Aderarea Croatiei din 2013 a fost, la acea vreme, conditionata de acceptarea arbitrajului international.Tribunalul international de la Haga a decis, in iunie 2017, sa acorde Sloveniei cea mai mare parte a Golfului Piran si a stabilit un coridor special pentru a oferi tarii acces in apele internationale prin apele croate. Slovenia are 46 de kilometri de coasta, Croatia are 1.700.De asemenea, Curtea a decis in cazul unor zone disputate pe granita de pe uscat in favoarea Croatiei, iar in cazul altora in favoarea Sloveniei.Dar Croatia a spus ca hotararea Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga nu este valida pentru ca in 2015 s-a aflat ca un oficial sloven a avut contacte cu judecatorul sloven din Curte. Judecatorul a demisionat imediat, dar institutia de la Haga a spus ca incidentul nu a avut efecte asupra procedurilor din cadrul disputei.