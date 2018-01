UPDATE Dupa doi ani, cele doua Coree isi vorbesc din nou. Au inceput negocierile inter-coreene de la Panmunjom

Coreea de Nord a propus, marți, trimiterea unei delegații la nivel înalt la Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud, în cursul primelor discuții intre cele doua state rivale în mai mult de doi ani, au anuntat autoritatile de la Seul.Discutiile au loc dupa ce in Ziua de Anul Nou liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a intins o mana vecinilor de la sud cand a vorbit despre participarea Phenianului la Jocurile de iarna de la Pyeongchang, desfasurate intre 9 si 25 februarie, in Coreea de Sud.Seulul a raspuns cu o propunere de dialog la nivel inalt, iar saptamana trecuta telefonul rosu dintre cei doi vecini a fost repus in functiune dupa aproape doi ani de tacere.Delegatia sud-coreeana, condusa de ministrul Unificarii Cho Myoung-Gyon, s-a deplasat la locul discutiilor, localitatea Panmunjom, un sat de frontiera unde a fost semnat acordul de incetarea a focului in razboiul coreean (1950 -53), in zona demilitarizata (DMZ) care imparte peninsula.Delegatia nord-coreeana, condusa de veteranul Ri Son-Gwon, presedintele Comitetului pentru Reunificarea Pasnica a Tarii de la Phenian, a trecut de-a lungul liniei de demarcatie militara de la Panmunjom.In conformitate cu practica nord-coreeana, Ri poarta o insigna cu portretul tatalui fondator al Coreei de Nord, Kim Il-Sung, si cel al fiului si succesorului sau, Kim Jong-Il. Cho avea o insigna in culorile Coreei de Sud."Sa oferim oamenilor un dar pretios de Anul Nou", a inceput reprezentantul Coreei de Nord. "Se spune ca o excursie in doi dureaza mai mult decat o excursie facuta de unul singur".