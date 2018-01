Administratia Donald Trump vrea ca diplomatii sa intensifice eforturile pentru vanzarea de armament

Presedintele Donald Trump urmeaza sa anunte in februarie un plan destinat "intregii Administratii de la Washington" prin care vor fi flexibilizate reglementarile privind exporturile de echipamente militare americane, de la avioane de vanatoare, la drone, nave si sisteme de artilerie, au declarat oficiali americani.Donald Trump vrea sa respecte astfel promisiunile facute in campania electorala de a crea locuri de munca si de a reduce deficitul comercial.Donald Trump vrea ca reteaua de diplomati si atasati militari americani sa intensifice eforturile pentru semnarea unor contracte privind vanzarea de armament, au declarat, sub protectia anonimatului, oficiali de rang inalt de la Washington. In acest sens, ar urma sa fie modificat Regulamentul privind traficul international de armament (ITAR).