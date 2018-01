Siria: 13 drone cu explozibili au atacat bazele rusesti din Hmeimim si Tartus, nu s-au inregistrat victime sau pagube materiale

"Zece drone incarcate cu explozibili s-au apropiat de baza aeriana ruseasca din Hmeimim si alte trei de baza Flotei rusesti din Tartus", a afirmat ministerul, intr-un comunicat citat de agentiile rusesti de presa.Aceste atacuri "teroriste" au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si nu au facut "victime si nici pagube materiale", a afirmat el. "Bazele din Hmeimim si Tartus continua sa functioneze normal", potrivit ministerului.Dintre cele 13 drone, sapte au fost distruse si alte sase interceptate de armata rusa, arata ministerul.Acest anunt vine la putin timp dupa moartea a patru militari, in 31 decembrie, dintre care doi ucisi in atacul impotriva bazei Hmeimim.Cotidianul rus Kommersant a scris ca atacul "a distrus practic" sapte avioane militare rusesti, dar ministerul Apararii a dezmintit informatia, anuntand insa intarirea masurilor de aparare la baza din Hmeimim.