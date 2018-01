Petrolierul iranian in flacari in largul Chinei: Risc de explozie / Expertii se tem de o catastrofa ecologica

Petrolierul Sanchi, cu 136.000 de tone de hidrocarburi usoare la bord, a luat foc sambata dupa coliziunea cu o nava chinezeasca de transport. Accidentul a avut loc la circa 300 kilometri in largul Shanghai (est).Nava era in continuare in flacari luni dimineata, a precizat ministerul chinez al Transporturilor.Potrivit sursei citate, serviciile de salvare au incercat sa ajute echipajul - 30 de iranieni si doi cetateni din Bangladesh - dar nu au reusit din cauza norilor toxici.Petrolierul, sub pavilion panamez, lung de 274 de metri, "risca sa explodeze sau sa se scufunde", a precizat ministerul Transporturilor.Un prim cadavru, neidentificat, a fost gasit", a anuntat Lu Kang, un purtator de cuvant al ministerului chinez al Afacerilor externe."Mediul si conditiile in mare nu sunt foarte propice operatiunilor de cautare si salvare", a subliniat acesta.Petrolierul se indrepta spre Coreea de Sud si apartinea National Iranian Tanker Company (NITC), operatorul care administreaza flota de nave petroliere a Iranului, a anuntat ministerul iranian al Petrolului.Expertii in probleme de mediu se tem de o posibila catastrofa ecologica.Daca intreaga incarcatura a petrolierului se varsa in mare, ar putea fi cea mai grava maree neagra din ultimele decenii."Este foarte probabil ca acest lucru sa distruga intreaga viata marina intr-o zona vasta", a declarat Wei Xianghua, specialist in mediu la universitatea Tsinghua din Beijing.