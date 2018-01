Papa Francisc, pledoarie pentru familie, uniunea sfanta intre "un barbat si o femeie": Traim o adevarata iarna demografica

"Din nefericire, stim cum, in special in Occident, familia este considerata drept o institutie depasita. Stabilitatii unui proiect definitiv, preferam in zilele noastre legaturi fugare", a spus suveranul pontif."O casa construita pe nisipul relatiile fragile si instabile nu rezista. Iar stanca este exact aceasta comuniune de iubire, credinta si indisolubil care uneste barbatul si femeia", a subliniat Francisc.Este vorba de o "comuniune care are care are o frumusete austera si simpla, un caracter sacru si inviolabil si o functie naturala in ordinea sociala", a spus acesta, facand referire la un discurs pronuntat in 1964 de papa Paul al VI-lea.Acesta nu a facut nicio referire directa la adoptarea legilor care permit casatoriile homosexuale in numeroase tari, inclusiv Italia.Papa a pledat pentru adoptarea de "politici reale de sustinere a familiei", avertizand asupra reducerii "dramatice" a natalitatii."Traim o adevarata iarna demografica! Este semnul societatilor care au dificultati in infruntarea provocarilor prezentului si care devin deci tot mai tematoare in fata viitorului, sfarsind prin a se inchide in ele insele", considera papa.